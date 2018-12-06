Украина просит США и Великобританию провести срочные консультации против России
Украина обратилась к США и Великобритании, как подписантам Будапештского меморандума, с требованием провести срочные консультации для прекращения "российской агрессии". Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
В качестве "агрессии" Киев указывает задержание своих кораблей, нарушивших российскую границу.
Ранее украинский президент заявил, что Россия хочет захватить Бердянск и Мариуполь, что в Кремле назвали "абсолютно абсурдным".