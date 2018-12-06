Медведев о пенсионной "реформе": Это было выстраданное решение

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста самым трудным решением власти за последнее десятилетие.

"Это выстраданное решение", - заявил премьер в ходе традиционного телеинтервью российским каналам.

Медведев пояснил, что решение по пенсионному возрасту рассчитано на длительную перспективу, "такие решения часто не пересматриваются". Последний раз повышение пенсионного возраста происходило около 70 лет назад, отметил он.

В итоге закон был принят в улучшенном варианте, напомнил премьер. По его словам, правительство подготовило простой вариант, который потом доработал президент, "Единая Россия", эксперты и общественность. В итоге был выработан компромиссный пакет, заявил глава кабмина.

Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионной реформы, в очередной раз пояснил "трудное решение" властей Медведев.