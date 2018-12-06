КС РФ поддержал Евкурова в вопросе о границе между Чечнёй и Ингушетией

Конституционный суд РФ по обращению главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова оценил конституционность соглашения об изменении границ между Чеченской республикой и республикой Ингушетия.

Читайте также: Протест в Ингушетии столкнулся с подконтрольными сходами и вызовами на шариатский суд в Чечню

Утверждавший данное соглашение закон республики Ингушетия был оспорен группой депутатов местного законодательного собрания, а региональный Конституционный суд по их обращению пришёл к выводу, что порядок заключения не соответствует Основному закону республики.

КС РФ поддержал позицию заявителя, сославшись на то, что в данном случае речь идёт не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы. В данном деле утверждение границ Советом Федерации не предполагается.

"Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным. При этом конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ между субъектами РФ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой", – отмечено в постановлении Конституционного суда

Телеграм-канал Фортанга.ORG сообщает, что перед провозглашением постановления КС РФ в Магасе наблюдалось большое скопление бронетехники и сотрудников правоохранительных органов.