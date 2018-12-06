КС РФ поддержал Евкурова в вопросе о границе между Чечнёй и Ингушетией

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Северо-Кавказский ФО

КС РФ поддержал Евкурова в вопросе о границе между Чечнёй и Ингушетией

Конституционный суд РФ по обращению главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова оценил конституционность соглашения об изменении границ между Чеченской республикой и республикой Ингушетия.
Читайте также:

Утверждавший данное соглашение закон республики Ингушетия был оспорен группой депутатов местного законодательного собрания, а региональный Конституционный суд по их обращению пришёл к выводу, что порядок заключения не соответствует Основному закону республики.

КС РФ поддержал позицию заявителя, сославшись на то, что в данном случае речь идёт не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы. В данном деле утверждение границ Советом Федерации не предполагается.

"Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным. При этом конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ между субъектами РФ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой", – отмечено в постановлении Конституционного суда

Телеграм-канал Фортанга.ORG сообщает, что перед провозглашением постановления КС РФ в Магасе наблюдалось большое скопление бронетехники и сотрудников правоохранительных органов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

КС РФ поддержал Евкурова в вопросе о границе между Чечнёй и Ингушетией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ингушетия, Чечня, КС РФ, соглашение о границе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2018 05:43 Мск Ингушская оппозиция запустила процедуру референдума об административной границе с Чечней
Ранее 31.10.2018 15:09 Мск Протестный митинг в Ингушетии прекратился, но политический кризис продолжается
Ранее 31.10.2018 10:14 Мск Глава Ингушетии не признал решение Конституционного суда
Ранее 30.10.2018 14:58 Мск Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение по границе с Чечнёй
Ранее 26.10.2018 21:07 Мск В доме бывшего главы МВД Ингушетии собралось всё руководство Чечни
Ранее 26.10.2018 16:03 Мск К дому экс-главы МВД Ингушетии прибыла колонна машин из Чечни

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 325

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети