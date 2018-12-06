06 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

"Рост-1,7% за 10 месяцев. Мы на это и рассчитывали". Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Темпы роста за 10 месяцев 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но рост продолжается, и он соответствует плюс-минус тому, что есть в европейских странах", - заявил глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что "нам нужны другие темпы роста, чтобы развиваться дальше", напомнив о целях по росту, заложенных в указе президента РФ.

Он также упомянул, что впервые за несколько лет в России профицитный бюджет. "Похвалил" глава правительства и инфляцию, которая, по оценке кабмина, составит 3,5% по итогам года. По словам Медведева, российская экономика имеет "запас прочности".

"Внешние шоки сохраняются. Цены на нефть волатильные, они непредсказуемые, несмотря на консультации в рамках ОПЕК+… Второе - сохранение противостояния с целым рядом стран… Тем не менее в этих условиях смогли нарастить валютные резервы - за этот год они выросли на 30 млрд долларов до свыше 460 млрд долларов", - добавил Медведев.

Отметим, в этом году с Дмитрием Медведевым общаются журналисты Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК), а также Ирита Минина ("Томское время").

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"Рост-1,7% за 10 месяцев. Мы на это и рассчитывали". Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года

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Теги: Дмитрий Медведев, телеканал, беседа, журналисты



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