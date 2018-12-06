Президент "Урала" хочет, чтобы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили свои карьеры в Екатеринбурге

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, кого из известных игроков хотел бы видеть в составе екатеринбургского клуба. В их числе оказались Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые сейчас сидят в СИЗО.

Напомним, оба футболиста, а также еще несколько человек проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. Накануне суд принял соответствующее решение.

Одним из тех, кого он хотел бы видеть в "Урале", Григорий Иванов назвал полузащитника "Зенита" Олега Шатова, в прошлом игравшего в Екатеринбурге. Также он вспомнил еще одного экс-игрока уральцев - форварда "Локомотива" Федора Смолова.

"Хотел бы, чтобы Шатов завершил карьеру в "Урале"? Да, это была бы красивая история. А еще если бы Смолов, Кокорин, Мамаев у нас оказались, вообще было бы классно!", - заявил функционер "Спорт-Экспрессу".

"Я был бы счастлив, если бы эта четверка пришла к нам и тоже играла бы из любви к футболу, завершили бы карьеру в "Урале", - добавил Иванов.

Напомним, в "Урале" уже заявляли, что следят за ситуацией с Кокориным и Мамаевым и в случае чего готовы подписать игроков.