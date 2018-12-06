Авторы проекта нового зала свердловской филармонии знали о сносе жилого дома

Сегодня, 6 декабря, в рамках международного форума высотного строительства 100+ в Екатеринбург приехал исполнительный директор бюро Захи Хадид Кристос Пассас. Архитектор прокомментировал скандал, сложившийся вокруг строительства нового зала филармонии, а также рассказал об особенностях проекта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Об этой проблеме я узнал только в последние два дня. Этот вопрос лучше задать нашему заказчику, городским властям, мы здесь выступаем в качестве архитекторов и я на самом деле не могу пока ничего сказать", - ответил журналистам Кристос Пассас.

На вопрос о том, знали ли авторы проекта о том, что дом на Карла Либкнехта 40 не расселен, Кристос ответил утвердительно.

"Я уверен, что есть люди, которые действительно занимаются этой проблемой, поэтому лучше у них об этом спрашивать", - сказал Кристос.

Между тем архитектор во время своего выступления отметил, что уральский филармонический оркестр известен во всем мире и город должен гордиться этим. Он заявил, что команда филармонии - артисты, в том числе и директор филармонии Александр Колотурский, много работают и поэтому "они достойны нового дома".

Архитектор представил зрителям проект филармонии и сказал, что, возможно, будет создана модель концертного зала, чтобы узнать, как в этом пространстве будет звучать оркестр. Проектировка нового зала филармонии началась с идеи звуковых волн, говорит Кристос. Архитекторы старались создать проект так, чтобы архитектурные формы передавали музыку.

"Мы хотели создать очень функциональное и очень красивое здание. Нам необходимо соединить существующее здание филармонии, мы знаем, что оно историческое и может вмещать 600 человек. Я считаю, что нужно увеличить пространство, которое занимает филармония. Мы начали с существующего здания, которое станет частью нового комплекса", - рассказал архитектор.

Новое здание будет иметь несколько входов, а помещение между двумя залами филармонии станет общественным местом, где смогут выступать музыканты, артисты, также там может появиться ресторан или бар. Два здания свяжет специальная крыша, чтобы горожане могли проводить там свободное время и в дождь. Кроме того, в квартале, где построят филармонию, появится зимний сад с растениями и терраса, а из лобби можно будет попасть практически в любое место.

Отметим, уже 7 декабря форум 100+ в Екатеринбурге может посетить министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, которому жители дома направляли обращение, однако федеральный чиновник до сих пор не дал им никакого ответа.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс, на защиту жильцов встали известные личности Екатеринбурга.