"Нет денег, топить нечем, вокруг сугробы". Один из районов Курганской области находится на грани финансовой катастрофы

Непростая финансовая ситуация сложилась в Юргамышском районе Курганской области - из-за долгов по налогам у местной администрации заморозили все счета, сейчас нет денег на оплату дров для отопления, дороги не убираются - попросту нечем заправлять тракторы.

Как сообщили Накануне.RU в администрации района, проблема действительно есть, все доходы идут на оплату долгов в налоговую службу.

"Нет денег у нас, топить нечем, вокруг вон сугробы. Трактор на улицы не выведешь, потому что нужно топливо, а его купить не на что. Люди чистят сами, лопатами, своими силами. Не знаю что будет и куда глава района смотрит", - рассказал Накануне.RU житель Юргамыша Василий Коломейцев.

Куда "смотрит" глава района Игорь Касатов не удалось узнать и Накануне.RU - телефон руководителя выключен.

Известно, что долг района по налоговым обязательствам оставляет более 13 млн рублей.