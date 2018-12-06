Названы лучшие фильмы и сериалы уходящего года

Русская убийца-гений с расстройствами психопатического спектра заняла первое место в рейтинге лучших сериалов 2018 года, по мнению американского журнала Time. После "Убивая Еву" в топе значится сериал "Острые предметы", снятый по одноименному роману Гиллиан Флинн - главная героиня произведения журналистка Камилла Прикер вынуждена вернуться в город своего детства для расследования серии исчезновений девочек, большим испытанием для нее станет общение с подавляющей матерью и знакомство с младшей сводной сестрой.

Составлять списки лучших сериалов ушедшего года берутся не только журналисты - американский институт кинематографии AFI создал свой рейтинг, куда вошли сериалы "Американцы", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Атланта", "Барри", "Лучше звоните Солу", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

AFI также составила топ-10 лучших фильмов года, среди которых лента, главную роль в которой исполнила Леди Гага, с ней дуэтом (в прямом и переносном смысле) выступил Брэдли Купер. От "Марвел" был отобран как лучший фильм "Черная пантера" (из-за рекордов по сборам), и сильный дебют звезды культового сериала "Офис" Джона Красински в качестве режиссера (в триллере про жизнь семьи после нашествия инопланетян "Тихое место" он снялся вместе со своей женой) - отмечен как один из лучших фильмов года.

Зеленая книга, да не та!

Практически все кинокритики и ассоциации единодушно лучшим фильмом года называют "Зеленую книгу" (рейтинг AFI , гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто, звание лучшего фильма по версии Национального совета кинокритиков США). Лента выйдет у нас только в конце января 2019 года.

Это история о богатом и утонченном музыканте, который нанимает себе водителем вышибалу - тот болтает без умолку, не умеет вести себя за столом, но "хорошо работает кулаками", совместное турне изменит их жизнь, обещают нам в синопсисе. Сюжет ничего не напоминает? Французский "1+1" 2011 года - история миллионера, прикованного к инвалидной коляске, который нанимает малообразованного афро-француза из неблагополучного района – что, естественно, меняет их жизни навсегда. Интересное совпадение, что "Зеленая книга" до этого ассоциировалась вовсе не с комедией про музыканта и вышибалу, а с ливийским лидером Муаммром Каддафи - именно так называется его программный теоретический труд. Так что если вы хотели пойти на "Зеленую книгу", чтобы узнать решение проблемы демократии – то лучше не тратить время зря.

Ужас, как дорого!

Журнал Forbes составил рейтинг самого прибыльного жанра – ужасы. Список успешных хорроров, премьера которых состоялась в 2018 году, возглавляет фильм Ари Астера "Реинкарнация".

И здесь вторым в списке идет фильм "Тихое место" - по сюжету, инопланетные твари могут только слышать своих жертв – людей, которых осталось не так уж много на земле. Семья продумывает хитроумные способы остаться в живых – то есть остаться неуслышанными, а это довольно сложно, когда в доме трое детей, один из которых глухой, то есть и сам не знает, когда может шумом привлечь внимание незваных гостей. Жанр ужасов из адреналинового аттракциона превращается здесь в психологическую драму, что не мешает и выбросам указанного выше гормона в запланированных режиссером эпизодах.

Третье место среди ужасов – "Простите за беспокойство" Бутса Райли, затем "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина и "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

Прибыльный жанр в этом году активно осваивал отечественный кинопром, здесь и последняя часть из трилогии про Гоголя, в уходящем году вышли такие фильмы как "Фото на память" (Антон Зенкович), "Русалка. Озеро мертвых" (Святослав Подгаевский), "Горные огни" (Томас Данн, это совместный проект Россия, Испания, США), "Проигранное место" (Надежда Михалкова) – ни одна картина, конечно, не попала в "Форбс", что, собственно, легко можно было спрогнозировать, но что более печально – не нашла большого отклика среди родного зрителя. Отечественные мэтры кино, начиная с Шахназарова, продолжая Михалковым и заканчивая даже министром культуры Мединским, в голос такое несправедливое невнимание зрителя к отечественному киноделу объясняют засильем голливудских работ в прокате. С этим они будут бороться методами протекционизма, но, видимо, уже только в следующем году.

Среди отечественных сериалов, вышедших в 2018 году, наибольший резонанс вызвали такие ленты, как "Ненастье" (экранизация романа Алексея Иванова в исполнении режиссера Сергея Урсуляка), "Годунов", главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. Самыми ожидаемыми сериалами года, по мнению "Кинопоиска", стали "Звоните Ди Каприо" с Александром Петровым в главной роли, режиссером выступил Жора Крыжовников ("Горько!", "Елки") – комедия про ВИЧ-инфекцию вызвала неоднозначную реакцию. Далее - сериал о последствиях развала Советского Союза в южных республиках - "Медное солнце" с Владимиром Машковым в роли дирижера музыкальной роты, которая должна будет в сразиться с отрядом вооруженных боевиков. "Обычная женщина" - сериал Бориса Хлебникова ("Аритмия") про то, как домохозяйка справляется с ролью сутенерши в тайне от семьи, но хранить секрет становится сложней, когда убивают одну из ее проституток. Примечательно, что в ролях ночных бабочек снялись Александра Бортич ("Я худею") и Аглая Тарасова ("Лед"). По роману Яны Вагнер "ВонгОзеро" в 2018 году на ТВ-3 вышел триллер "Эпидемия", интересна книга, прежде всего, любителям постапокалипсиса, а в родных российских реалиях сюжет играет новыми красками, сериал о смертельном вирусе снимался в Архангельске и Северодвинске.

Самыми кассовыми фильмами года у нас стали "Мстители: Война бесконечности", на втором месте "Веном", третье место - и это победа отечественного кинопрома - музыкальная комедийная драма (с жанром определиться очень сложно, об этом Накануне.RU писало ранее) "Лед". "Фантастические твари" всего лишь на четвертом месте – видимо, без дурного сглаза нашего министра культуры не обошлось, "Дэдпул" на пятом, а "Богемская рапсодия" аж на девятом месте, но Фредди Меркьюри еще поет в кинотеатрах страны, так что все может измениться. Лучший результат на старте среди российских фильмов был у картины "Лед", на втором месте - "Тренер" и третье за "Я худею". "Гоголь", не смотря на шум вокруг картины, не смог побить рекорды коллег.