06 Декабря 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

На Новопортовском месторождении досрочно выполнили годовой план по добыче

"Газпромнефть-Ямал" раньше срока достиг запланированных в 2018 году показателей добычи углеводородов. Как сообщили Накануне.RU в компании, на Новопортовском месторождении с начала года добыто 9,9 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). Это на 40% больше, чем в 2017-м.
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Досрочное выполнение бизнес-плана стало возможным благодаря внедрению инноваций на всех этапах производственного цикла. В настоящее время на Новопортовском месторождении разрабатываются шесть продуктивных пластов, где сосредоточен основной объем запасов нефти. Ежесуточно добывается в среднем 19,6 тыс. т нефти. Строятся сложные скважины, достигаются рекордные для компании показатели скорости бурения.

Новопортовская нефть отправляется потребителям морским путем, отгрузка производится через терминал "Ворота Арктики" в Обской губе. В транспортировке задействованы суда, спроектированные и построенные по заказу "Газпром нефти": шесть танкеров серии "Штурман", ледокол "Александр Санников".

Новопортовское месторождение(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Новопортовское месторождение(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Компания завершает создание масштабного производственного комплекса для утилизации попутного нефтяного газа. После соответствующей подготовки он используется для закачки в продуктивные пласты, а также в качестве топлива для газотурбинной электростанции, которая обеспечивает электроэнергией социально-бытовые и производственные объекты промысла.

В 2018 году на Новопортовском месторождении введена в эксплуатацию новая аналитическая лаборатория, где предусмотрено проведение более 20 видов высокотехнологичных испытаний товарной нефти, попутного нефтяного газа и газового конденсата, а также технических жидкостей, используемых в производственном процессе. Лабораторные исследования подтверждают высокое качество нефти NovyPort.

"Успешная реализация комплексных проектов за Полярным кругом говорит о зрелости команды, эффективном взаимодействии и готовности сотрудников решать сложные задачи", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин. По его словам, к концу 2018-го добыча нефти на Новопортовском месторождении превысит показатели бизнес-плана.

Новопортовское месторождение(2018)|Фото: Газпромнефть-Ямал

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На Новопортовском месторождении досрочно выполнили годовой план по добыче

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Теги: Новопортовске месторождение, Газпромнефть-Ямал,



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