06 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Максим Решетников назвал недостаточной работу по профилактике пожаров

Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал недостаточными меры по профилактике пожаров, принимаемые в регионе, и отметил, что необходимо усилить работу по всем направлениям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства Прикамья. Врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль доложил, по состоянию на 1 декабря на территории края произошло 1985 пожаров, что на 5% превышает показатель прошлого года. На пожарах погибло 197 человек, что больше на 25,5%, в том числе 10 детей - это больше в два раза, по сравнению с прошлым годом, получили травмы 210 человек - что больше на 21,4%. Чаще всего основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем

Глава региона обратил внимание министров, что в основном пожары происходят в жилом секторе, в индивидуальных жилых домах.. В качестве примера Максим Решетников привел недавнюю трагедию в Чусовом. Напомним, вспыхнувший в ноябре пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Новостроящаяся, унес жизни трех женщин, двух мужчин и маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело. Губернатор отметил, что в пожаре, сыграл свою роль человеческий фактор, однако незадолго до трагедии, там были специалисты, которые осматривали помещение. Глава региона подчеркнул важность усиления профилактической работы.

"Если речь идет о том, что местным органам власти нужно подключаться – это не так сложно организовать. Если вы говорите о том, что плохое состояние печного отопления часто приводит к пожарам, то мы же взрослые люди и понимаем, что не так сложно привести печь в порядок, если задаться этой целью. Тоже и с электропроводкой. Нужно по-другому подходить к профилактике. Если новые пожары будут, увольняйте начальников, занимающихся профилактикой. Тогда по-другому вся работа пойдет", - заявил Максим Решетников, отметив, что на профилактику есть и деньги и ресурсы и главная проблема заключается "в расхлябанности".

"Нужно системно организовывать работу", — сказал он,обращаясь к врио начальника краевого главка МЧС.

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Максим Решетников назвал недостаточной работу по профилактике пожаров

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Теги: Максим Решетников, пожары, профилактика, Владислав Мормуль



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