На Южном Урале ищут егеря, автомобиль которого нашли со следами поджога

На Южном Урале ищут пропавшего без вести егеря Петра У.

Мужчина пропал еще 22 ноября - около 11.00 он уехал на своем "УАЗе" из дома в селе Коелга, больше его никто не видел, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи по факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Известно, что в день его исчезновения, только вечером, "уазик" егеря был найден на дороге к поселку Зауральский со следами поджога.

Петр был одет в зимний камуфляжный костюм темно-зеленого цвета, при себе имел сотовый телефон "Нокиа" и ружье.