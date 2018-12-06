Сенатор Валентина Петренко завершила работу в Совфеде

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко завершила свою работу в Совете Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе верхней палаты парламента.

На заседании, которое состоялось накануне, ей была вручена почетная грамота Совфеда.

Петренко проработала в Совете Федерации более 16 лет, 5 декабря она завершила свою деятельность на этом посту в связи с истечением срока полномочий.

Отметим, новый глава Хакасии Валентин Коновалов делегировал на кресло сенатора от региона Валерия Усатика. Напомним, кандидат от КПРФ Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. За него проголосовали 57,57% избирателей. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смог набрать нужное количество голосов.