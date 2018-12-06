Следователи нагрянули в детсад "Радость" в Нижнем Тагиле, где массово заболели дети

Массовым заболеванием в детском саду в Нижнем Тагиле заинтересовался Следственный комитет. Ведомство организовало проверку.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора сообщало о случаях острой кишечной инфекции среди воспитанников детсада "Радость" №7 на улице Ермака. Сейчас там проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, с 3 декабря с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратилось 15 воспитанников. Предварительно установлено, что причиной могли стать многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе и на пищеблоке, выявленные органами Роспотребнадзора.

Следователи СКР намерены установить все обстоятельства случившегося. Как заверили в ведомстве, ситуации обязательно будет дана объективная правовая оценка.