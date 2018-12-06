СМИ: Подростка, пришедшего с ножом в школу, увезли психиатры

Пришедшего с ножом в школу московского школьника передали сотрудникам полиции, сообщает РИА Новости.

По другим данным, подросток был передан врачам-психиатрам. Его увезли на карете скорой помощи. Медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу, передает "Интерфакс".

Напомним, сегодня утром 16-летний мальчик принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож. Полиция и психолог вели с ним переговоры.

Оружие у подростка заметили охранники. Школа была эвакуирована, пострадавших нет.