Претендентов на должность главы "Ямал-региона" проверят на детекторе лжи

В финал конкурс на должность главы медиахолдинга "Ямал-регион" прошли 10 человек. Их ждет очный этап отбора, который среди прочего включает детектор лжи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Шестеро претендентов – ямальцы, остальные – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Трое конкурсантов – действующие сотрудники окружной телерадиокомпании. Это генеральный продюсер Максим Криворучко, заместитель главного редактора Павел Поперешниченко и заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе Лариса Фесикова.

Среди финалистов – два кандидата наук, оба - из Северной столицы: Леонид Ефимов и Вячеслав Калинин. Первый является учредителем и гендиректором компании "Северо-Западная Медиа-Группа", второй – начальник службы по связям с общественностью одного из дочерних обществ ПАО "Газпром". Самому молодому из финалистов 30 лет – это Павел Поперешниченко. А Лариса Фесикова – единственная женщина десятки лидеров.

Очный этап продлится с 7 по 9 декабря. Он включает индивидуальное интервью, полиграф, с помощью которого проверят социальные и коррупционные факторы риска. Испытания проведут независимые эксперты. В последний конкурсный день состоится деловая игра, мозговой штурм, тест на эффективность обработки управленческой информации и самопрезентация. Способности кандидатов на этом этапе оценит лично губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Итоги первенства объявят 10 декабря.

Один из экспертов конкурса, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Давыдов уверен, что конкурс – современный формат, обеспечивающий прозрачность процедуры и экспертный уровень оценивания участников.