06 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

В Москве монтаж новогодних украшений города завершат к 13 декабря

В Москве монтаж новогоднего убранства города завершится к 13 декабря. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Так, к новогодним праздникам в Москве установят почти 300 елей и около 3 тыс. декоративных конструкций. Город украсят световые тоннели, арки и навесы из гирлянд, световые панель-кронштейны и светящиеся елочные шары. В городе появятся 297 новогодних елей.

Так, например, на Лубянке установят световой шатер диаметром 60 метров. Центральным элементом композиции станет 30-метровая праздничная ель.

Для запуска фейерверков установят 38 специально оборудованных площадок.

 

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В Москве монтаж новогодних украшений города завершат к 13 декабря

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Теги: новый год, москва, украшение, ель



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