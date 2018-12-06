Старшеклассник пришел в школу в Москве с ножом: полиция ведет переговоры

В Москве подросток пришел в школу с ножом и угрожает убить себя, полиция ведет со школьником переговоры.

Источник "Интерфакса" сообщил, что 16-летний мальчик принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож. В переговорах участвует психолог.

По данным телеграмм-канала Mash, охрана заметила, что у мальчика из-под одежды торчало оружие. Его заперли в раздевалке, однако он выбрался оттуда и закрылся в одном из школьных помещений.

Также сообщается, что школу эвакуировали, подросток сидит там уже больше двух часов. При этом в одном из корпусов школы продолжаются уроки - эвакуировали только начальную школу. Коридор к корпусу, где заперся мальчик, перекрыт.

Накануне сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении подростка, напавшего на школу №5 в Улан-Удэ.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю.

Нападавший был задержан и госпитализирован после попытки суицида.