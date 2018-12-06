Штаб-квартира РМК в Екатеринбурге будет готова к 2020 году

В рамках пятого международного форума и выставки высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге рассказали о проектировании и строительстве штаб-квартиры Русской медной компании (РМК). По словам спикеров, объект будет введён в эксплуатацию в конце 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что это будет 15-этажная башня 90 метров. Уникальный проект разработало архитектурное бюро Foster + Partners. Автор Джереми Ким рассказал, что уже в 2014 году они столкнулись с проблемами возведения здания, потому что тогда ввели санкции.

"Пришлось искать поставщиков в России, а также решать вопрос с изготовлением фасадных модулей. Зато уменьшились транспортные расходы", - добавил он.

Изначально фасад должен был быть сделан из меди, но позже от этой идеи отказались и отдали предпочтение нержавеющей стали, которую обработали специальным раствором и изменили цвет на медный. Коснулись изменения и этажности: градостроительный совет решил, что здание необходимо многоэтажное.

Ещё одна особенность - внутри не будет никаких отделочных материалов, только уникальный белый бетон, над которым специалисты работали около четырех лет. Сейчас стены закрыты плёнкой, позже ее снимут. Здание до сих пор продолжают проектировать.

"То, что мы видим сейчас - только начало, оболочка. Ещё будут другие элементы", - добавили спикеры.

Вся мебель будет сделана по специальному заказу. Освещение будет несильным: планируется использовать светильники, которые будут мягко подсвечивать каждый этаж как будто изнутри. Другие способы подсветки пока не рассматривали. Логотип Русской медной компании также будет подсвечиваться.

"Не хотим, чтобы здание светилось, как новогодняя елка", - резюмировал Ким.