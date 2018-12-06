Сенаторы США настаивают на наказании саудовского принца

Группа сенаторов США требует привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Законодатели опубликовали резолюцию, в которой говорится, что наследный принц контролировал силы безопасности и отдавал им приказ об убийстве, сообщает Regnum.

Ранее американские сенаторы после закрытого брифинга директора ЦРУ пришли к выводу о причастности аль Сауда к убийству журналиста.

Накануне турецкий суд утвердил ордера на арест бывшего советника королевского суда Сауда аль-Кахтани и бывшего заместителя начальника разведки Ахмеда аль-Асира. Правосудие сочло, что оба помощника были вовлечены в планирование убийства.