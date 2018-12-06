В Екатеринбурге появится общежитие для студентов от "Ельцин-центра"

Основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони анонсировал совместный проект с "Ельцин-центром" – строительство общежития для студентов в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Страну ждет перенаселение, поэтому коммунальная жизнь – это то, что неизбежно на сегодня. Это ждет нас в ближайшие 20-30-50 лет. Это значит, что нужно создавать новые технологии, типы среды, что включает в себя много разных элементов архитектуры, в том числе коммунальные пространства для совместного проживания. Это касается не только самой квартиры, это касается и кухни, и бани. Конструктивисты в 20 веке много предложили в этом направлении, это уже столетний опыт. Я думаю, к нему нужно вернуться", – отметил архитектор.

Борис Бернаскони анонсировал два "эксперимента" по созданию коммунального жилья в Екатеринбурге.

"Один проект из разряда социальной инфраструктуры – это общежитие. Я пока не буду говорить, где и когда. Мы будем работать над этим проектом совместно с "Ельцин-центром". Он в этом смысле авангард того, что сегодня происходит в Екатеринбурге, и в том числе программный авангард", – сообщил архитектор.

Второй проект – жилье более дорогого класса, в котором бюро попробует поэкспериментировать с материалами.

"В первом проекте мы хотим дать более высокое качество жизни для студентов, это временное коммунальное жилье, а во втором проекте – эксперимент в области материалов и технологий", – добавил Борис Бернаскони.

Основатель бюро пока не уточнил, когда в Екатеринбурге появится общежитие от "Ельцин-центра" и студенты какого вуза будут в нем жить. Но напомним, что Уральский федеральный университет также носит имя Ельцина.