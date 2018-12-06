06 Декабря 2018
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Экономика Челябинская область

"Уралу" нашли нового покупателя?

Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) может перейти под контроль Дмитрия Стрежнева, совладельца группы "Еврохим", сообщают "Ведомости". Впрочем, ни о конкретных сроках сделки, ни о суммах ничего пока неизвестно.
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Сообщается о том, что бизнес одним из первых попавшего под санкционный каток Олега Дерипаски якобы выставлен на продажу или готовится переходить к новым собственникам. И возможно, что автомобильный дивизион Дерипаски – группа ГАЗ – также ищет покупателей и партнеров, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Пока на предприятиях (и в группе ГАЗ, и на миасском "Урале") не дают никаких комментариев, ранее были сообщения, что автозавод в Миассе уже сменил владельцев, но подтверждения этому факту также не приводилось.

В ноябре стало известно о распоряжении Дмитрия Медведева выделить до 2 млрд руб. из резервного фонда Правительства, основная часть средств предназначалась как раз миасскому "Уралу" на выполнение госзаказа от Росгвардии.

миасс уралаз цех конвейер(2012)|Фото: Накануне.ru

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"Уралу" нашли нового покупателя?

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Теги: Дмитрий Стрежнев, Олег Дерипаска, ГАЗ, АЗ Урал, Еврохим, продажа



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