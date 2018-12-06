06 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Семеро иностранцев два года под "прикрытием" силовиков продавали контрафактный алкоголь в 22 магазинах Югры

Семерых уроженцев Средней Азии судят в Нефтеюганске за торговлю в 22 магазинах контрафактным алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, создание группировки инициировал Арифджон Худаяров. К нему присоединились родные и знакомые. Контрафактный алкоголь держали на двух складах в Нефтеюганском районе, откуда развозили в 22 магазина, принадлежащие обвиняемым, их родственникам или близким знакомым. Ни одна из точек лицензии на торговлю спиртным не имела.

Иизъято около 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму в 2 мдн руб. Продукция содержит сивушные масла, технические примеси и метанол. Во время допросов злоумышленники рассказали, что у Худаярова есть "связи" в правоохранительных органах, благодаря которым торговля оставалась "на плаву" два года.

Дело ушло в суд.

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Семеро иностранцев два года под "прикрытием" силовиков продавали контрафактный алкоголь в 22 магазинах Югры

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Теги: Арифджон Худаяров, контрафактный алкоголь, лицензия



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