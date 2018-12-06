Жена Павла Мамаева назвала имя предполагаемой любовницы супруга

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Жена Павла Мамаева назвала имя предполагаемой любовницы супруга

Пока футболисты Кокорин и Мамаев, оставленные судом в СИЗО еще на два месяца, готовятся встретить Новый год в камере, их личная жизнь кипит и становится публичным достоянием.

Накануне в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждали дело спортсменов-драчунов. Одним из приглашенных экспертов стала Виктория Боня (39), экс-участница "Дома-2", которая в своей жизни довольно много общалась с футболистами.

Виктория по поводу Александра и Павла высказала следующее мнение: "Я считаю, что ребятам устроили народную казнь. Два месяца в заключении - это более чем достаточно, чтобы осознать свои ошибки. Но продление ареста это уже перебор. Я хочу поддержать ребят, ведь всем нам свойственно ошибаться" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.). Также в своем блоге Боня проставила хэштеги "кокорин и мамаев не преступники" и "проявим милосердие". Возмущенных мнением женщины было много.

Ð’Ð¸ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð‘Ð¾Ð½Ñ ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ ÐœÐ°Ð»Ð°Ñ…Ð¾Ð²|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/victoriabonya

Боня и Малахов

Внимание журналистов привлек такой комментарий: "****** (зачем) Боня приперлась сегодня на Прямой эфир. Только недавно, она в трансляции (имеется в виду прямой эфир в Instagram – прим. ред.) орала, как бухала с Пашей и тут его переклинило, глаза стеклянные и он как подменился… и давай ее материть и она так испугалась его…, ***** (зачем) она лезет вообще… на Ютуб есть записи трансляции". На эту реплику неожиданно ответила Алана Мамаева, 30-летняя супруга Павла (комментарий оставлен с ее не верифицированной страницы): "Она с ним спала…". Скрин высказывания приводит издание Super.

Отношения Павла и Аланы, судя по всему, и до пресловутой драки были натянутыми. Накануне она пришла на судебное заседание, но за пару дней до него в Instagram жены футболиста появился откровенный прямой эфир. В нем она намекала на многочисленные измены супруга и даже на то, что москвичей ее супруг с другом начали бить именно из-за семейных ссор.

Напомним, футболисты, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал адвокатам в удовлетворении их требований.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жена Павла Мамаева назвала имя предполагаемой любовницы супруга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алана мамаева, павел мамаев, кокорин и мамаев, виктория боня, любовница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 310

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети