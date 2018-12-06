Жена Павла Мамаева назвала имя предполагаемой любовницы супруга

Пока футболисты Кокорин и Мамаев, оставленные судом в СИЗО еще на два месяца, готовятся встретить Новый год в камере, их личная жизнь кипит и становится публичным достоянием.

Накануне в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждали дело спортсменов-драчунов. Одним из приглашенных экспертов стала Виктория Боня (39), экс-участница "Дома-2", которая в своей жизни довольно много общалась с футболистами.

Виктория по поводу Александра и Павла высказала следующее мнение: "Я считаю, что ребятам устроили народную казнь. Два месяца в заключении - это более чем достаточно, чтобы осознать свои ошибки. Но продление ареста это уже перебор. Я хочу поддержать ребят, ведь всем нам свойственно ошибаться" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.). Также в своем блоге Боня проставила хэштеги "кокорин и мамаев не преступники" и "проявим милосердие". Возмущенных мнением женщины было много.

Боня и Малахов

Внимание журналистов привлек такой комментарий: "****** (зачем) Боня приперлась сегодня на Прямой эфир. Только недавно, она в трансляции (имеется в виду прямой эфир в Instagram – прим. ред.) орала, как бухала с Пашей и тут его переклинило, глаза стеклянные и он как подменился… и давай ее материть и она так испугалась его…, ***** (зачем) она лезет вообще… на Ютуб есть записи трансляции". На эту реплику неожиданно ответила Алана Мамаева, 30-летняя супруга Павла (комментарий оставлен с ее не верифицированной страницы): "Она с ним спала…". Скрин высказывания приводит издание Super.

Отношения Павла и Аланы, судя по всему, и до пресловутой драки были натянутыми. Накануне она пришла на судебное заседание, но за пару дней до него в Instagram жены футболиста появился откровенный прямой эфир. В нем она намекала на многочисленные измены супруга и даже на то, что москвичей ее супруг с другом начали бить именно из-за семейных ссор.

Напомним, футболисты, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал адвокатам в удовлетворении их требований.