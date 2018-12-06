06 Декабря 2018
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Центробанк аннулировал лицензию у двух московских и одного краснодарского банков

Центробанк аннулировал лицензию у московского "Экономикс-Банка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Коммерческий банк занимал 424 место в банковской системе страны.

В банк будет назначен ликвидатор.

Кроме того, сегодня регулятор также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарской кредитной организации "Си Ди Би БАНК". Причины отзыва лицензий у этих коммерческих организаций не уточняются.

Также лишился лицензии АО КБ "Златкомбанк". ЦБ заявляет, что банк систематически занижало величину принимаемого кредитного риска. Регулятор фиксировал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных отчетов. "АО КБ "Златкомбанк" было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание", - добавили в ЦБ.

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Центробанк аннулировал лицензию у двух московских и одного краснодарского банков

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Теги: Центробанк, Москва, аннулирование, лицензия



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