Визовый центр Италии в Екатеринбурге меняет прописку

Визовый центр Италии в Екатеринбурге сменит адрес. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте учреждения.

Уточняется, что начиная с 24 декабря этого года офис будет находиться по новому адресу: улица Воеводина, 8, четвертый этаж (БЦ "Лимеранс"). В связи с переездом 21 декабря прием документов от физических лиц и туристических агентств будет осуществляться только до 14:00.

Добавим, сейчас визовый центр Италии в Екатеринбурге располагается на улице Белинского, 32.