Экс-начальника управления культуры Магнитогорска будут судить за взятки

Бывший начальник управления культуры администрации Магнитогорска Александр Логинов предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что Логинов за взятки от директора коммерческой организации давал сотрудникам "Магнитогорского концертного объединения" незаконные указания по заключению договоров с этой компанией по охране ледового городка в городе без проведения конкурсной процедуры. В целом он получил 50 тыс. руб.

Добавим, что на деньги и автомобиль обвиняемого наложен арест.