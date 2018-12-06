Зафиксирована атака хакеров на банки с поддельных ящиков госкомпаний

Специалисты компании Group-IB зафиксировали массовую атаку хакеров на российские банки и промышленные предприятия.

Злоумышленники отправили более 11 тысяч писем, говорится в сообщении компании. Все они содержали троян RTM, предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем.

В рассылке хакеры притворяются сотрудниками государственных учреждений, к примеру, министерства труда и социального развития, судов, прокуратуры.

В ноябре сообщалось, что хакерская группа Silence атаковала российские банки под видом ЦБ РФ.

Злоумышленники разослали письма с вредоносным программным обеспечением, стилизовав их под те, которые рассылает Банк России.

По мнению экспертов, образцы этих документов хакеры получили, взломав почтовые ящики сотрудников банков.