Памятник Георгию Буркову принят на баланс Перми

Городской центр охраны памятников принял на баланс памятник Георгию Буркову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

"Городской центр охраны памятников ведет системную работу по принятию на свой баланс и дальнейшему содержанию памятников, арт-объектов, мемориальных досок", - сообщили в мэрии.

Напомним, монумент советскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову был установлен 8 июля на территории парка жилого квартала "Гулливер" за счет компании-застройщика этого квартала "КОРТРОС-Пермь".