06 Декабря 2018
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Политика За рубежом

США нанесли новый удар по Китаю: задержана финдиректор компании "Хуавэй"

Посольство КНР в Канаде осудило задержание в этой стране финансового директора "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу.
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Как передаёт "Жэньминь Жибао", китаянка была задержана канадскими властями по запросу США, при том что не нарушала законов ни одной из этих стран.

Соединённые Штаты настаивают на экстрадиции Мэн, тогда как КНР оценивает случившееся как нарушение прав человека. Китайские дипломаты обратились к властям Канады и США с требованием "восстановить личную свободу госпожи Мэн".

Задержание произошло ещё 1 декабря. По некоторым данным, Мэн обвиняется в причастности к передаче технологий Ирану. Руководство "Хуавэй" утверждает, что компания соблюдает законы всех стран, с которыми работает, включая положения об экспортном контроле и санкции, объявляемые ООН.

Финдиректо "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу и президент РФ Владимир Путин(2018)|Фото: http://www.sohu.com/a/160912805_616190

Портал Sina.com отмечает, что "Хуавэй" является крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования и поэтому находится на переднем крае китайско-американского торгового противостояния. Арест финансового директора компании может быть связан с попыткой сорвать проект Hawei 5G.

Незадолго до ареста Мэн Ваньчжоу сообщалось, что компанией были подписаны 22 коммерческих контракта в области 5G, в том числе с Германией и со странами Ближнего Востока и Индией. Инвестиции в технологии 5G сделали "Хуавэй" объектом пристального внимания американских властей ещё с 2009 г. Как отмечает издание, хотя многие детали инцидента остаются неясными, его природа отчётливо видна – США стремятся атаковать китайские компании, работающие в сфере высоких технологий.

Задержание Мэн привело к падению акций предприятий всей промышленной цепочки "Хуавэй" на фондовом рынке.

Напомним, "Хуавэй" и другая китайская компания, занимающаяся телекоммуникационным оборудованием, ZTE, стали фигурантами расследования министерства юстиции США в связи с санкциями против Ирана ещё в апреле этого года.

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США нанесли новый удар по Китаю: задержана финдиректор компании "Хуавэй"

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Теги: торговая война, 5G, Хуавэй, Мэн Ваньчжоу



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