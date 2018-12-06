06 Декабря 2018
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Бывшая жена футболиста Тарасова намекнула экс-супругу на возможность примирения

Первая жена футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова (31) Оксана в Instagram высказала желание оставить все негативное в уходящем году. В том числе – конфликт с бывшим супругом, который перешел в судебную плоскость.

"Не люблю заканчивать год в плохих отношениях, поэтому осталось чуть меньше месяца, чтобы передо мной извиниться", - пишет Оксана.

В комментариях Оксану поддерживают (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.): "Не нужно их прощения просить, таких как они нужно таптать!!!как они вас !!!Прекращайте быть доброй Феей для таких моральных уродов!!!!", "Ты одна с дочкой, он баб меняет и ещё что-то . Не будь жертвой. Живи и будь счастливой без оглядки ,он тебя не любил ,он вообще никого кроме мамы не любит, моё мнение".

Напомним, ранее бывшие мужи и жена подали друг к другу иски. Сначала Оксана потребовала выплаты долгов по алиментов. Звучала цифра в 15 млн руб. По решению суда в качестве обеспечительной меры были арестованы автомобили Тарасова. Он подал встречный иск, в котором  намекает на ненадлежащих уход за общей дочерью Ангелиной со стороны матери. А еще просит скостить ему алименты с нынешних 400 тыс. руб. в месяц до 100 тыс. руб. в месяц.

Ангелина – старшая дочь Тарасова. Во втором браке – с Ольгой Бузовой – у него детей не было, а сейчас он женат на "вице-мисс Россия 2014" Анастасии Костенко, которая недавно родила футболисту дочь Милану.

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Бывшая жена футболиста Тарасова намекнула экс-супругу на возможность примирения

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Теги: оксана тарасова, дмитрий тарасов, алименты, суд



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