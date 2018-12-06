Верблюды Славик и Сережа попали в ДТП под Иркутском

Цирковая фура с верблюдами Славиком и Сережей из Сочи попала в аварию в Иркутской области. Водитель не справился с управлением и въехал в кювет.

В результате аварии верблюд по кличке Сережа погиб, второй не пострадал, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Операция по спасению Славика длилась восемь часов, в ней участвовали сотрудники ГИБДД и пожарно-спасательной службы.

В итоге "караван" из пожарного автомобиля, экипажа ГИБДД и верблюда с погонщиком 20 километров шел до ближайшего поселка. Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра.

В 2014 году в Хакасии работник цирка попал в ДТП, когда перевозил в кузове верблюда. 52-летний мужчина в Абакане выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение. В это время в кабине его фургона находился верблюд.

В результате столкновения мужчина сломал плечо, а его питомец не пострадал, но испугался. В процессе оформления документов верблюд дожидался хозяина около здания ГИБДД.