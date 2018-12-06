Верблюды Славик и Сережа попали в ДТП под Иркутском

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

Верблюды Славик и Сережа попали в ДТП под Иркутском

Цирковая фура с верблюдами Славиком и Сережей из Сочи попала в аварию в Иркутской области. Водитель не справился с управлением и въехал в кювет.

В результате аварии верблюд по кличке Сережа погиб, второй не пострадал, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Операция по спасению Славика длилась восемь часов, в ней участвовали сотрудники ГИБДД и пожарно-спасательной службы.

ДТП, фура с двумя верблюдами(2018)|Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В итоге "караван" из пожарного автомобиля, экипажа ГИБДД и верблюда с погонщиком 20 километров шел до ближайшего поселка. Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра.

цирковой верблюд по кличке Славик(2018)|Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В 2014 году в Хакасии работник цирка попал в ДТП, когда перевозил в кузове верблюда. 52-летний мужчина в Абакане выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение. В это время в кабине его фургона находился верблюд.

В результате столкновения мужчина сломал плечо, а его питомец не пострадал, но испугался. В процессе оформления документов верблюд дожидался хозяина около здания ГИБДД.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Верблюды Славик и Сережа попали в ДТП под Иркутском

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: верблюды, дтп, иркутская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 310

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети