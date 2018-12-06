На Среднем Урале через суд заблокировали сайт, торговавший свидетельствами ЕГЭ и учеными степенями

В Нижнем Тагиле прокуратура нашла сайт, где продавали поддельные документы об образовании. Его пришлось блокировать через суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в Сети была размещена информация с предложением купить за деньги аттестаты образцов разных лет, свидетельства ЕГЭ, дипломы об окончании техникумов, политехнических училищ и высших учебных заведений, в том числе с отличием, а также документы о наличии ученой степени доктора и кандидата наук. При этом там не было ничего, что указывало бы на законность продажи этих документов.

Тогда прокуратура обратилась в Таглстроевский районный суд Нижнего Тагила, чтобы тот признал информацию с данного сайта запрещенной к распространению на территории России. Суд эти требования полностью удовлетворил.

В настоящее время доступ к ресурсу заблокирован.