06 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Мост через Обь может построить федерация

Мост через Обь в районе Сургута может построить федерация. Такой вариант реализации проекта обсудила губернатор Югры Наталья Комарова и министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мост - часть федерального транспортного коридора "Москва – Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард". В будущем ХМАО планирует передать региональные дороги, в створе которых находится проектируемый мост, в федеральную собственность.

Одним из вариантов строительства моста является реализация проекта на федеральном уровне, но прорабатываются и другие варианты.

Как сообщало Накануне.RU, строительство перехода губернатор Югры обсуждала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Мост через Обь может построить федерация

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Теги: мост через Обь, Дитрих, Комарова



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