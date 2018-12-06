Мост через Обь может построить федерация

Мост через Обь в районе Сургута может построить федерация. Такой вариант реализации проекта обсудила губернатор Югры Наталья Комарова и министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мост - часть федерального транспортного коридора "Москва – Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард". В будущем ХМАО планирует передать региональные дороги, в створе которых находится проектируемый мост, в федеральную собственность.

Одним из вариантов строительства моста является реализация проекта на федеральном уровне, но прорабатываются и другие варианты.

Как сообщало Накануне.RU, строительство перехода губернатор Югры обсуждала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.