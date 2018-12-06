В Челябинске суд подтвердил сговор между "Фортум" и "Промтехэкспертиза" при заключении контрактов на 90 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения УФАС о сговоре ПАО "Фортум" и ООО "Промтехэкспертиза" при заключении контрактов на 90 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компании заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области. В результате непроведения конкурентных процедур выполнение работ для "Фортум" на сумму 90 млн рублей было отдано ООО "Промтехэкспертиза"

В УФАС считают, что дополнительные соглашение изменили предмет договора. В частности, произошло расширение территории оказания услуг до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а стоимость увеличилась с 10 млн до 100 млн рублей.

При этом "Фортум" шесть раз объявляло закупки на оказание данных услуг, но позже их отменяла. В УФАС считают, что это было сделано, поскольку поданное количество заявок могло препятствовать победе ООО "Промтехэкспертиза".

Антимонопольная служба признала, что данное соглашение привело к ограничению конкуренции. Компаниям выдано предписание прекратить участие в соглашении, которое было исполнено. На компании наложен штраф по 1,1 млн рублей.