К пермякам вернулось "счастье"

Обновленный арт-объект "Счастье не за горами" вернулся на свое место на набережной Камы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Работы по установке памятника начались 3 декабря. Сперва подрядчик подготовил место для арт-объекта, монтаж букв начался и завершился 5 декабря.

По информации городского центра охраны памятников, реконструкцию объекта проводили в несколько этапов. Сперва была разработана проектная документация, вместе с автором арт-объекта Борисом Матросовым изучены недостатки прежней конструкции, после чего арт-объект был усовершенствован: металлический каркас букв сделали из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции закрепят к существующему бетонному ограждению набережной распорными анкерами.

Кроме того, была рассчитана нагрузка ветра с особым упором на те буквы, которые меньше всего соприкасаются с бетонным ограждением набережной.

Как сообщалось ранее, пермский художник в начале октября заменил слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб. Творец был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не собирается.