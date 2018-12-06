"Вот же шулера!" В голосовании по донаименованию Кольцово обнаружено жульничество

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

"Вот же шулера!" В голосовании по донаименованию Кольцово обнаружено жульничество

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обвинил организаторов голосования по донаименованию аэропорта Екатеринбурга в жульничестве. В своем телеграм-канале он заявил, что до закрытия голосования лидировало имя писателя Павла Бажова.

"Вот же шулера! Аэропорт Екатеринбурга (после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тыс. голосов, Акинфий Демидов - 39,4 тыс. ), однако ВДРУГ итоги Уже ПОСЛЕ - Бажов 43 тыс., Демидов 48 тыс.). И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества", - написал он.

Как уже сообщалось ранее, 30 ноября завершилось голосование по выбору имен для российских аэропортов. Всего в опросе приняли участие 4,8 млн человек. Организаторы голосования подвели предварительные итоги, окончательные результаты финального тура объявлены 4 декабря после подсчета и обработки анкет. В Екатеринбурге с небольшим отрывом вышел в лидеры литератор Павел Бажов, опередив промышленника Акинфия Демидова. Голоса разделились между тремя кандидатами практически поровну. Вскоре было объявлено, что аэропорт будет назван именем Демидова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Вот же шулера!" В голосовании по донаименованию Кольцово обнаружено жульничество

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кольцово, донаименования, Бажов, аэропорт Бажова, аэропорт Демидова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2018 14:25 Мск "Весь этот цирк с конями - большая глупость": Варламов о переименовании российских аэропортов
Ранее 05.12.2018 00:07 Мск Уральским аэропортам выбрали имена
Ранее 04.12.2018 21:09 Мск В России появится аэропорт в честь отрекшегося императора

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 310

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети