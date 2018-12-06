"Вот же шулера!" В голосовании по донаименованию Кольцово обнаружено жульничество

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обвинил организаторов голосования по донаименованию аэропорта Екатеринбурга в жульничестве. В своем телеграм-канале он заявил, что до закрытия голосования лидировало имя писателя Павла Бажова.

"Вот же шулера! Аэропорт Екатеринбурга (после закрытия голосования лидирует Павел Бажов с 41,4 тыс. голосов, Акинфий Демидов - 39,4 тыс. ), однако ВДРУГ итоги Уже ПОСЛЕ - Бажов 43 тыс., Демидов 48 тыс.). И это все, что вы должны были знать об организаторах этого жульничества", - написал он.

Как уже сообщалось ранее, 30 ноября завершилось голосование по выбору имен для российских аэропортов. Всего в опросе приняли участие 4,8 млн человек. Организаторы голосования подвели предварительные итоги, окончательные результаты финального тура объявлены 4 декабря после подсчета и обработки анкет. В Екатеринбурге с небольшим отрывом вышел в лидеры литератор Павел Бажов, опередив промышленника Акинфия Демидова. Голоса разделились между тремя кандидатами практически поровну. Вскоре было объявлено, что аэропорт будет назван именем Демидова.