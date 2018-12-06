В Тюменской области три депутата лишились полномочий – не рассказали о доходах "половинок"

Три депутата Лесновского сельского поселения лишились полномочии из-за нарушений антикоррупционных законов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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В декларации о доходах за 2017 г. они не написали, сколько в ушедшем году заработали их супруги. Прокуратура Юргинского района внесла спикеру думы представление, потребовав устранить нарушения закона.

Депутаты подали заявления об уходе. Дума досрочно прекратила их полномочия.