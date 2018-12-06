06 Декабря 2018
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В Тверской области проверяют информацию о завышенных ценах на цифровые приставки

В Тверской области проверяется информация о завышенных ценах на приставки для приема цифрового телесигнала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС по региону.

По данным ведомства, 4 декабря поступило единственное обращение, касающееся цен на оборудование в сети магазинов "Связной".

В региональном УФАС назвали дезинформацией сообщения о том, что сотрудники игнорируют поручение российского правительства и бездействуют в связи с ростом розничных цен на цифровые приставки.

В пресс-службе пояснили, что головное ведомство поручило территориальным органам наблюдать за розничными ценами на приставки, позволяющие принимать цифровой телесигнал. При этом мониторинг не предполагает проверок или рейдов.

Напомним, Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение.

Ранее в пресс-службе областного правительства заявили, что в регионе проходит информационная кампания, жителям разъясняют их действия при переходе на цифровое вещание и рассказывают о мерах социальной поддержки.

Ранее сообщалось о планах властей отключить аналог уже с начала 2019 года, однако недавно правительство РФ решило, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным. Он начнется в феврале 2019 году и продлится полгода.

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В Тверской области проверяют информацию о завышенных ценах на цифровые приставки

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Теги: тверская область, приставки, цифровое тв



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