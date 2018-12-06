В Нижнем Тагиле из-за острой кишечной инфекции закрывают детский сад

В Нижнем Тагиле массово заболели воспитанники детского сада. В ситуации сейчас разбирается Роспотребнадзор.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, едва стало известно о случаях острой кишечной инфекции среди воспитанников детсада "Радость" №7 на улице Ермака, специалисты управления немедленно выехали на место. Сейчас там проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Группы, в которых зарегистрированы заболевшие, закрыты на карантин. Также отобран различный материал для лабораторных исследований, в детском саду усилен дезинфекционный режим, обследован персонал учреждения и организатора питания.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, были выявлены многочисленные нарушения, в том числе на пищеблоке. Уже составлены протоколы о временном приостановлении работы детского сада с 6 декабря. Ситуация находится на контроле управления.