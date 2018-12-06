В деле "мэрия Екатеринбург против РПЦ" возможно мировое соглашение - храм ради проекта УГМК могут и перенести

Арбитражный суд Свердловской области отложил на три месяца судебное заседание по иску администрации Екатеринбурга к Русской православной церкви (РПЦ) в лице Екатеринбургской епархии, чья собственность на окраине областного центра попала в план строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы по проекту УГМК. Возможно, будет заключено мировое соглашение, и медники "подвинут" православных, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что речь идет о Храме рождества Иоанна Крестителя, расположенном в старом деревянном здании бывшего сельского клуба по адресу проспект Космонавтов, 184. Администрация города направила уведомление об изъятии этой недвижимости для муниципальных нужд, причем, в качестве компенсации Екатеринбургской епархии обещают выплатить 3 млн 376 тыс. руб.

Сегодня истец - представитель администрации Екатеринбурга - направил ходатайство о заключении мирового соглашения, которое было поддержано ответчиком.

Представитель Екатеринбургской епархии пояснил Накануне.RU, что до последнего момента они не предполагали такого развития событий, рассчитывая на дальнейшее продолжение судебных процедур. Но мир лучше конфликта, и теперь в течение трех месяцев сторонам предстоит найти время для переговоров.

Конкретные шаги для достижения мирового соглашения еще не определены. Тем не менее, стороны высказали три предположения. Первое - приход остается на месте, а застройщик находит другой земельный участок для строительства транспортного пути. Второе - РПЦ соглашается на условия мэрии и принимает деньги за земельный участок. Третий - приход демонтируют и переносят на другое место. Такой вариант технически приемлем, поскольку здание деревянное, его можно демонтировать, как обычный сруб. Но придется учесть, что приход ценен для православных с точки зрения церковных норм, которые предполагают деликатный перенос не только освященного алтаря, но и участка почвы под храмом.

О чем договорятся городская администрация и РПЦ, станет ясно 3 марта следующего года, на эту дату назначено очередное заседание суда.

Отметим, что УГМК как участник в судебном деле не заявлена, но позиция медников имеет весомое значение, поскольку затрагиваются их интересы как застройщика территории, а изменения проекта связаны с финансовыми затратами. Ранее епархия потребовала от ответчика предоставить суду комплексный план развития города в направлении Верхней Пышмы.

Напомним также, что мэрия Екатеринбурга намеревается снести "сталинку" в центре Екатеринбурга для строительства нового зала свердловской филармонии, это уже привело к акциям протеста, направлено обращение Владимиру Путину.