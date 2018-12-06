06 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

"Украл, выпил - в тюрьму". Пьяный пациент курганской больницы вытащил у соседа по палате телефон и продал его, чтобы купить спиртное

Ранее судимый житель Новосибирска лечил зубы в курганской стоматологии.

В один из дней в июне этого года 42-летний мужчина находился в пьяном виде в больнице - ему было мало и он решил украсть сотовый телефон у своего соседа по палате, чтобы потом продать его и купить спиртное.

Так злоумышленник и сделал - за мобильник новосибирец выручил в "комиссионке" всего 500 рублей, однако срок за кражу ему дали немаленький - 2 года и 3 месяца в колонии строгого режима.

"Мужчина активно способствовал расследованию уголовного дела путем дачи признательных показаний, свою вину признал", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

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"Украл, выпил - в тюрьму". Пьяный пациент курганской больницы вытащил у соседа по палате телефон и продал его, чтобы купить спиртное

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Теги: кража, телефон, срок, больница, стоматология



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