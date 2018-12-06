Экс-главе тюменского департамента культуры нашли новую работу… на "стройке"

Бывший директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас возглавит дворец национальных культур "Строитель". Однако ближайшие годы руководить он будет его реконструкцией.

Как передает корреспондент Накануне.RU, только из областного бюджета на 2019 и 2020 годы на эти цели выделено 1,18 млрд рублей.

Стоит отметить, что ДНК "Строитель" уже не раз попадал в скандалы. Так, творческие коллективы, которые там располагались, требовали немедленно провести ремонт здания, а сейчас просят найти им другие помещения на время реконструкции. Кроме этого в 2012 году в криминальную историю попадал и бывший глава учреждения культуры Андрей Зырянов, когда его избили молодчики местного бизнесмена, которому не перечислили 6 млн рублей за фиктивный ремонт здания.

Напомним, что Новакаускас в начале недели добровольно покинул свой пост в региональном правительстве. Департамент он возглавлял с 2015 по 2018 год.