Золото, деньги, мобильники. Курганский рецидивист осужден в Челябинске за серию налетов на магазинных продавщиц

25-летний зауралец в Челябинске решил "заработать" очень нехитрым способом. Молодой человек решился на серию разбоев - для него это было привычно, так как ранее он был не раз судим за аналогичные преступления.

В июле 2016 года он в разное время напал на продавцов магазинов - в тот момент, когда к нему поворачивались спиной, он доставал нож и требовал отдать все ценное имущество. В магазины разбойник заходил под предлогом демонстрации продукции.

За три захода курганцу удалось разжиться золотыми украшениями, мобильником и деньгами - общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Суд дал мужчине 10,5 лет в колонии строгого режима. В пользу потерпевших судом взыскана сумма причиненного ущерба.