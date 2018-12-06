Сыграны все матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России

Сыграны все матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

В России состоялись все первые четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу, в которых были зафиксированы победа хозяев, победа гостей, а также две ничьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне самой голевой получилась встреча в Краснодаре, где местный клуб сыграл вничью с "Ростовом" 2:2. Счет в матче открыл воспитанник "быков" Иван Игнатьев. Удвоил преимущество "Краснодара" красивым ударом со штрафного перуанский легионер Кристиан Куэва. До перерыва полузащитник Дмитрий Скопинцев сумел один мяч отыграть, забив свой первый мяч за "Ростов". Счет оставался неизменным практически до конца встречи. Однако на 89 минуте Александр Гацкан оказался самым расторопным в штрафной площади хозяев и ударом головой после подачи Дмитрия Полоза сумел счет сравнять.

Боевым получился и матч в Москве, где столичный "Локомотив" принимал казанский "Рубин". Единственный мяч во встрече в начале второго тайма забил вице-чемпион мира защитник Ведран Чорлука, отличившись на добивании после розыгрыша стандартного положения. Несмотря на попытки гостей счет сравнять, а хозяев - удвоить преимущество, счет на табло остался неизменным до конца встречи. Итого - 1:0 в пользу "железнодорожников".

Еще в одной вчерашней встрече, как сообщало Накануне.RU, екатеринбургский "Урал" сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" - 1:1.

Ранее, 28 ноября, "Оренбург" дома проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 2:4.

Ответные матчи пройдут 23 и 24 февраля 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сыграны все матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: футбол, Кубок России, Урал, Спартак, Локомотив, Рубин, Оренбург, Арсенал, Краснодар, Ростов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 293

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети