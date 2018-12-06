Сыграны все матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

В России состоялись все первые четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу, в которых были зафиксированы победа хозяев, победа гостей, а также две ничьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне самой голевой получилась встреча в Краснодаре, где местный клуб сыграл вничью с "Ростовом" 2:2. Счет в матче открыл воспитанник "быков" Иван Игнатьев. Удвоил преимущество "Краснодара" красивым ударом со штрафного перуанский легионер Кристиан Куэва. До перерыва полузащитник Дмитрий Скопинцев сумел один мяч отыграть, забив свой первый мяч за "Ростов". Счет оставался неизменным практически до конца встречи. Однако на 89 минуте Александр Гацкан оказался самым расторопным в штрафной площади хозяев и ударом головой после подачи Дмитрия Полоза сумел счет сравнять.

Боевым получился и матч в Москве, где столичный "Локомотив" принимал казанский "Рубин". Единственный мяч во встрече в начале второго тайма забил вице-чемпион мира защитник Ведран Чорлука, отличившись на добивании после розыгрыша стандартного положения. Несмотря на попытки гостей счет сравнять, а хозяев - удвоить преимущество, счет на табло остался неизменным до конца встречи. Итого - 1:0 в пользу "железнодорожников".

Еще в одной вчерашней встрече, как сообщало Накануне.RU, екатеринбургский "Урал" сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" - 1:1.

Ранее, 28 ноября, "Оренбург" дома проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 2:4.

Ответные матчи пройдут 23 и 24 февраля 2019 года.