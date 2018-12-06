У властей США появились претензии к американскому бойфренду Бутиной

Бойфренду россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента, могут быть предъявлены аналогичные обвинения.

Речь идет о члене республиканкой партии Поле Эриксоне, передает Regnum со ссылкой на портал The Daily Beast.

По данным издания, в сентябре власти США направили предупреждение адвокатам 56-летнего Эриксона, который несколько лет состоял в отношениях с Бутиной.

Бутина, напомним, была задержана 15 июля в Вашингтоне. Ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Россиянке грозит срок заключения до 15 лет.

Добавим, ранее Bloomberg сообщило, что Бутина готова пойти на сделку с США. Также появлялись сведения, что ей могут дать американское гражданство.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин в беседе с Накануне.RU предположил, что если Бутиной предлагают сделку, значит, она является обладателем какой-то ценной информации.