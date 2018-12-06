"Пермский свинокомплекс" утвердил состав правления

Совет директоров "Пермский свинокомплекс" впервые утвердил состав правления предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсельхоза.

Членами правления стали гендиректор свинокомплекса Владимир Белозеров, главный бухгалтер Ольга Завьялова, замгендиректора по экономике и финансам Владимир Капитонов, коммерческий директор Александр Худяков, начальник свиноводческого комплекса №1 Рамиль Кунафин.

Напомним, изменения в устав предприятия, предполагающие создание правления, были внесены в октябре. Прежде вся структура управления была сосредоточенна в руках гендиректора. Как говорил ранее Владимир Белозеров - предприятие большое, а потому есть "риски что-то упустить". В числе стратегических функций правления ‒ бюджетный процесс: принятие бюджета, контроль за его исполнением.

Отметим, что ситуация на предприятии АО "Пермский свинокомплекс" стабилизировалась. Потихоньку свинокомплекс расплачивается с долгами, с августа предприятие вышло на безубыточность, решен вопрос с выплатой заработной платой.

Во время ежегодного послания губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что главная задача властей состоит в завершении всех судебных разбирательств. Предприятие необходимо очистить от долгов и найти ему инвестора, поскольку "стратегически край не может долго быть инвестором".