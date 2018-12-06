06 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Реальный срок получила златоустовская мошенница, "обувшая" россиян на 25 миллионов

Предприниматель из Златоуста признана виновной в совершении 27 преступлений.

Злоумышленница решила мошенническим способом нажиться за счет жителей России - в закрытой группе "Вконтакте" под названием "Академия Успеха" она проводила платные уроки, в которых рассказывала как нужно правильно выкупать имущество, находящееся под залогом.

Женщина уговаривала членов группы вносить деньги для участия в совместных сделках, при этом обещала очень хороший дохов ничего не подозревающим гражданам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Чтобы все выглядело законно и чтобы не вызвать подозрения, бизнес-вумен проводила дистанционные занятия, также заключала соинвесторские договоры.

Всего за полтора года она похитила у жителей более 13 городов России свыше 25 млн рублей.

Ей назначили 4 года в колонии общего режима.

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Реальный срок получила златоустовская мошенница, "обувшая" россиян на 25 миллионов

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Теги: мошенница, суд, срок, залог



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