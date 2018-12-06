Антипинский НПЗ могут признать банкротом

"Антипинский НПЗ", недавно получивший кредиты от Сбербанка, может стать банкротом. О намерении обратиться в суд с требованием признать завод "Нового потока" несостоятельным заявила тамбовская компания, передает корреспондент Накануне.RU.

Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова (ЗАВКОМ) опубликовал уведомление о намерении обратиться в суд, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Причины обращения в суд не уточняются, но не так давно арбитраж Тамбовской области рассматривал иск ЗАВКОМа к Антипинскому НПЗ на 3,6 млн руб. В конце ноября суд утвердил мировое соглашение, по которому тюменское предприятия обязалось рассчитаться с долгом.

Негативный фон вокруг актива "Нового потока" становится все сильнее. Как сообщало Накануне.RU, ранее представители АЗС пожаловались на ограничения на покупку нефтепродуктов с тюменского завода. В пресс-службе завода объяснили ситуацию стартом продаж дизельного топлива на бирже. В последние дни поступают жалобы уже на АЗС "Нового потока": покупатели-физлица не могут приобрести топливо на заправках.

"На АЗС "Новый поток" сотрудники ничего не знают. Говорят, что им не привозят ДТ из-за отсутствия поставок. Бред какой-то. Но в одночасье пропало дизельное топливо на всех АЗС, это мягко говоря неправда", - жалуются покупатели в официальной группе "Нового потока".

Тюменское УФАС уже в курсе жалоб покупателей. В пресс-службе ведомства Накануне.RU сообщили, что проводится проверка, ее ход антимонопольщики не комментируют.