Антипинский НПЗ могут признать банкротом

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Тюменская область Уральский ФО

Антипинский НПЗ могут признать банкротом

"Антипинский НПЗ", недавно получивший кредиты от Сбербанка, может стать банкротом. О намерении обратиться в суд с требованием признать завод "Нового потока" несостоятельным заявила тамбовская компания, передает корреспондент Накануне.RU.

Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова (ЗАВКОМ) опубликовал уведомление о намерении обратиться в суд, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Причины обращения в суд не уточняются, но не так давно арбитраж Тамбовской области рассматривал иск ЗАВКОМа к Антипинскому НПЗ на 3,6 млн руб. В конце ноября суд утвердил мировое соглашение, по которому тюменское предприятия обязалось рассчитаться с долгом.

Негативный фон вокруг актива "Нового потока" становится все сильнее. Как сообщало Накануне.RU, ранее представители АЗС пожаловались на ограничения на покупку нефтепродуктов с тюменского завода. В пресс-службе завода объяснили ситуацию стартом продаж дизельного топлива на бирже. В последние дни поступают жалобы уже на АЗС "Нового потока": покупатели-физлица не могут приобрести топливо на заправках.

"На АЗС "Новый поток" сотрудники ничего не знают. Говорят, что им не привозят ДТ из-за отсутствия поставок. Бред какой-то. Но в одночасье пропало дизельное топливо на всех АЗС, это мягко говоря неправда", - жалуются покупатели в официальной группе "Нового потока".

Тюменское УФАС уже в курсе жалоб покупателей. В пресс-службе ведомства Накануне.RU сообщили, что проводится проверка, ее ход антимонопольщики не комментируют.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Антипинский НПЗ могут признать банкротом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антипинский НПЗ, банкротство, Завком



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 293

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети