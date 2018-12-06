06 Декабря 2018
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Чернецкий, Волков и Кожемяко открыли пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге официально стартовал пятый международный форум и выставка высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia", передает корреспондент Накануне.RU.

По традиции его открыли первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко и министр строительства региона Михаил Волков.

"Желаю успешного проведения форума. Сегодня уже поднимаем вопросы урбанистики, а также формирования комфортной среды. Мы стараемся отвечать запросам и вести диалог. Я рассчитываю, что проблемы цифровой экономики в строительстве, новые технологии в строительстве будут обсуждены на высшем уровне", - заявил Чернецкий.

Аркадий Чернецкий, Михаил Волков(2018)|Фото: Накануне.RU

Волков также пожелал успехов всем сотрудникам форума.

Власти уверены, что этот форум в первую очередь работает на развитие строительной отрасти не только в регионе, но и в России.

"Это прекрасная площадка для обмена опытом", - добавил Кожемяко.

Аркадий Чернецкий, Михаил Волков, Алексей Кожемяко(2018)|Фото: Накануне.RU

Он также отметил, что у форума растет популярность. В этот раз ожидается около 10 тыс. участников.

Без внимания не остались и строительные работы в конгресс-холле МВЦ "Экспо", которые видят все посетители. Сейчас сняли покрытие, а строительная техника ездит с утра до вечера.

"Вы должны понимать, что идёт строительство громадного комплекса, который будет предназначен для многофункциональных мероприятий и проектов. У нас кратчайшие сроки для строительства. К лету всё будет готово", - заверил Чернецкий.

Аркадий Чернецкий, Михаил Волков, Алексей Кожемяко(2018)|Фото: Накануне.RU

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Чернецкий, Волков и Кожемяко открыли пятый "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге

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Теги: 100+ Forum Russia, Екатеринбург, открытие



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