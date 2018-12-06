06 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

На Южном Урале стартовали праймериз по выбору народного кандидата в губернаторы

В Челябинской области стартовали праймериз по выбору кандидата в губернаторы лево-патриотических сил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Принять участие в предварительном голосовании может любой желающий, проголосовав за трех предложенных кандидатов или выдвинув своего.

В настоящий момент в праймериз участвует девять кандидатов: депутат Челябинской гордумы Константин Нациевский (КПРФ), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), индивидуальный предприниматель Виктория Закирова (КПРФ), депутат ЗСО Ольга Мухометьярова ""Справедливая Россия"), руководитель "Миасское Геологическое предприятие" Сергей Морозов ("Левый Фронт"), слесарь-инструментальщик Антон Голубев ("Левый Фронт"), директор ООО "Теплоком" Тимур Фахретдинов ("Левый Фронт"), председатель совета рабочих и ИТР Челябинского тракторного завода Александр Петров ("РОТ-Фронт") и общественник Олег Магазов ("Партия Трудящихся России").

Голосование продлится до 18 мая. Победители праймериз будут рекомендованы к выдвижению в качестве кандидата от левых и патриотических сил на выборах губернатора Челябинской области.

Напомним, на выборах президента РФ в марте 2018 г. объединенные левые и патриотические силы представлял Павел Грудинин.

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На Южном Урале стартовали праймериз по выбору народного кандидата в губернаторы

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Теги: выборы губернатора, праймериз, КПРФ, кандидат,



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